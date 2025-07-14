Минлесхоз переходит в аварийный режим работы 14.07.2025, 17:07

Что происходит?

Министр лесного хозяйства Александр Кулик отменил все культурно-массовые и спортивные мероприятия отрасли. О причинах такого решения рассказали в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, не будут проводиться семинары и совещания, которые не носят «горящий» характер.

Запрет введен на весь июль. Однако в ведомстве не исключают продление решения и на август. Все будет зависеть от складывающейся обстановки.

Причиной стали буреломы, которые образовались из-за непогоды 9–10 июля.

"Сейчас важно минимизировать отвлечение людей. Максимально сосредоточиться на определении точных объемов пострадавших насаждений, оперативно распределить объемы работ и приступить к разработке новых буреломов", – объяснил свое решение Кулик.

Также министр встретился с главой Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко. Они обсудили оперативную обстановку, необходимость привлечения в наиболее пострадавшие от непогоды регионы дополнительные силы и ресурсы.

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