Psychology Today: Секрет доверия к себе
- 14.07.2025, 17:17
Что такое «триада гармонии»?
В условиях глобальной нестабильности — политической, экономической, экологической — все больше людей ищут опору внутри себя, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).
Новый анализ данных от более чем 16 тысяч человек из 50 стран показал: те, кто доверяет себе и миру, обладают ярко выраженным чувством внутреннего спокойствия и развитыми эмоциональными сильными сторонами — благодарностью, любовью и надеждой. Этот набор авторы исследования назвали «триадой гармонии».
Особенно выделяется благодарность. Это чувство способно изменять восприятие и даже перенастраивать работу так называемого «режима мозга по умолчанию» — системы, связанной с воспоминаниями и саморефлексией. Люди, практикующие ежедневную благодарность, постепенно начинают чаще вспоминать положительные моменты, что способствует росту уверенности и устойчивости.
Психологи утверждают: доверие к себе начинается с простого упражнения. Вспомните три события последних 24 часов, за которые вы чувствуете благодарность. Это переключает внимание мозга с проблем на ресурсы, дает ощущение устойчивости и напоминание о том, что в вашей жизни уже есть что-то ценное.
Как писал Мартин Лютер Кинг: «Только в темноте можно увидеть звезды». Внутренний свет может стать опорой в самые сложные времена — и начинается он с благодарности.