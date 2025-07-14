Psychology Today: Секрет доверия к себе 14.07.2025, 17:17

Что такое «триада гармонии»?

В условиях глобальной нестабильности — политической, экономической, экологической — все больше людей ищут опору внутри себя, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Новый анализ данных от более чем 16 тысяч человек из 50 стран показал: те, кто доверяет себе и миру, обладают ярко выраженным чувством внутреннего спокойствия и развитыми эмоциональными сильными сторонами — благодарностью, любовью и надеждой. Этот набор авторы исследования назвали «триадой гармонии».

Особенно выделяется благодарность. Это чувство способно изменять восприятие и даже перенастраивать работу так называемого «режима мозга по умолчанию» — системы, связанной с воспоминаниями и саморефлексией. Люди, практикующие ежедневную благодарность, постепенно начинают чаще вспоминать положительные моменты, что способствует росту уверенности и устойчивости.

Психологи утверждают: доверие к себе начинается с простого упражнения. Вспомните три события последних 24 часов, за которые вы чувствуете благодарность. Это переключает внимание мозга с проблем на ресурсы, дает ощущение устойчивости и напоминание о том, что в вашей жизни уже есть что-то ценное.

Как писал Мартин Лютер Кинг: «Только в темноте можно увидеть звезды». Внутренний свет может стать опорой в самые сложные времена — и начинается он с благодарности.

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