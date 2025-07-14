Трамп может отправить Украине дальнобойные ракеты JASSM 5 14.07.2025, 17:23

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В зону поражения попадают большая часть центральной России, Кавказ, Поволжье и Ленинградская область.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет воздушного базирования JASSM, сообщил информированный источник Military Watch. По его словам, эти ракеты предназначены для имеющихся у ВСУ американских истребителей F-16 и способны поражать цели глубоко за линией фронта, на территории России. В базовой модификации JASSM имеют дальность 370 км, а в варианте JASSM-ER — 926 км.

В зону поражения первых попадают Воронежская, Брянская и Калининградская области, военные объекты в Крыму и Новороссийске, в том числе базы Военно-морского флота. Во втором случае под угрозой окажется большая часть центральной России, Кавказ, Поволжье и Ленинградская область.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал «важное заявление» по России 14 июля. Источники Axios сообщали, что он объявит о передаче Украине способных бить по Москве ракет. Трамп начал рассматривать возможность поставки наступательного вооружения ВСУ на фоне разочарования действиями президента РФ Владимира Путина, который не только отказался прекратить огонь, но и усилил удары по Украине, несмотря на попытки Вашингтона завершить войну.

Последней каплей, убедившей американского лидера пойти по этому пути, стал телефонный звонок 3 июля, в котором Путин ясно дал понять, что планирует эскалацию войны и в течение следующих 60 дней предпримет новые усилия по оккупации территорий Украины, говорили источники издания.

JASSM поступила на вооружение армии США в 2003 году. Она сочетает ограниченные возможности уклонения от радаров с высоким уровнем точности наведения и грузоподъемностью боеголовки 450 кг. В настоящее время эту ракету эксплуатируют четыре страны, включая Польшу, которая получила 110 штук для своих истребителей F-16.

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