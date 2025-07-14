В Беларуси возобновили работу магазины «Остров чистоты и вкуса» 4 14.07.2025, 17:39

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Какая сейчас ситуация с сетью?

В Беларуси возобновили работу 59 магазинов сети «Остров чистоты и вкуса», в них можно купить бытовую химию, продукты питания и алкоголь. В планах у ритейлера — открытие новых торговых точек, пишет издание «Про бизнес».

Коротко о том, что произошло с сетью «Остров чистоты и вкуса»

Во второй половине 2023 года появилась информация о проблемах у сети «Остров чистоты и вкуса». В магазинах сократился ассортимент, а некоторые торговые объекты закрылись. Финансовое положение компаний семьи известного бизнесмена Виктора Ромука пошатнулось после пристального интереса со стороны силовиков. Но к концу прошлого года в магазинах этой торговой сети стал восстанавливаться ассортимент.

В июне 2024 года стало известно, что владельцы сети «Остров чистоты и вкуса» ликвидируют все связанные с ней компании. Свернули свою деятельность как ИП также основатели этого ритейлера. Утверждалось, что перед одной из компаний-«сестер» «Острова чистоты и вкуса» маячит суд, связанный с банкротством.

В сентябре 2024 года появилась информация, что часть магазинов сети «Остров чистоты и вкуса» перешла новой компании «АйландГрупп», учредителем которой ранее был россиянин Пупал Александр Ачикзаевич, а с 20 августа 2024 года 100% фирмы принадлежат другому гражданину РФ — Макшанцеву Алексею Львовичу.

Какая сейчас ситуация с сетью

первый заместитель директора сети «Остров чистоты» Наталья Наумова с комментарием о том, как сейчас работает сеть и какие планы по развитию есть у команды.

Сейчас сеть проводит заключительный этап разработки проекта ребрендинга торговой марки, заявила первый заместитель директора «Остров чистоты» Наталья Наумова. По ее словам, в целом по стране работает 59 торговых объектов.

В Минске до сих пор можно встретить множество закрытых магазинов с вывеской «Остров чистоты». На вопрос, не планируют ли их заново открывать, Наталья Наумова ответила:

— Такая проблема существует и является острой не только для нас, но и для жителей Беларуси. Наличие закрытых магазинов с вывеской «Остров чистоты», безусловно, вводит потребителей в заблуждение и негативно сказывается на репутации бренда.

Ситуация усложняется тем, что бренд «Остров чистоты и вкуса» принадлежит нам, а рекламные конструкции и вывески являются собственностью компаний, которые ранее работали под этим брендом и в настоящее время находятся в процедуре конкурсного производства (банкротства).

По словам Натальи Наумовой, в планах сети — «открытие новых магазинов в локациях, соответствующих обновленному формату сети, а также возможное возобновление работы на старых местах, если они подойдут под новую концепцию».

— Виктор Ромук все еще управляет компанией? Если да, то на каких условиях? Если нет, то почему? — спросили у представитиля торговой сети.

— Человек, являющийся бывшим владельцем торговой марки, не осуществляет управление компанией, — ответила она. — Что касается собственности, торговая марка «Остров чистоты и вкуса» принадлежит белорусскому юридическому лицу, бенефициаром которого является единственный резидент Российской Федерации — частное лицо.

— Как и на каких условиях появился новый собственник? Какой опыт управления крупными компаниями у него есть?

— В результате заключения сделки по уступке прав на торговую марку «Остров чистоты и вкуса», зарегистрированную Национальным центром интеллектуальной собственности в сентябре прошлого года, появился новый руководитель — Константин Старовойтов. Условия этой сделки соответствуют стандартной практике: переход прав осуществлен за определенное вознаграждение. Он руководил проектами в области электронной коммерции, запускал супермаркет товаров народного потребления в сети Интернет на базе маркетплейса — «Гармония цен» на Tmall (aliexpress.ru).

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