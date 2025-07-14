Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые засели в бетонной трубе 5 14.07.2025, 17:52

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Видео от первого лица.

На Торецком направлении пехотинцы бригады «Хищник» ликвидировали группу российских захватчиков, которые засели в бетонной трубе и отказались сдаваться в плен.

О деталях зачистки, снятой от первого лица, рассказали на странице бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции, информирует «Цензор.НЕТ».

«Русня засела в «»норе«», но не захотела сдаваться», — говорится в сообщении.

После ультиматума, «в ход пошли гранаты», в результате чего позиция врага была уничтожена.

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