закрыть
14 июля 2025, понедельник, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые засели в бетонной трубе

5
  • 14.07.2025, 17:52
  • 3,488
Бойцы ВСУ ликвидировали оккупантов, которые засели в бетонной трубе

Видео от первого лица.

На Торецком направлении пехотинцы бригады «Хищник» ликвидировали группу российских захватчиков, которые засели в бетонной трубе и отказались сдаваться в плен.

О деталях зачистки, снятой от первого лица, рассказали на странице бригады «Хищник» Департамента патрульной полиции, информирует «Цензор.НЕТ».

«Русня засела в «»норе«», но не захотела сдаваться», — говорится в сообщении.

После ультиматума, «в ход пошли гранаты», в результате чего позиция врага была уничтожена.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников