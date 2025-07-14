МАРТ нашел нарушения на 70% белорусских рынков 3 14.07.2025, 18:03

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На Комаровке тоже.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) провело выборочную проверку рынков по всей Беларуси и обнаружило множество нарушений. В ведомстве рассказали, что готовят новый нормативный акт, который ужесточит ответственность за нарушения как для торговцев, так и для администраций рынков.

Более 300 торговых точек работали без регистрации в Торговом реестре, хотя это обязательное требование. Нарушения выявлены, в частности, на Комаровке, рынках «Тутэйшы», «Чижовский» и «Малиновка» в Минске, «Новый Лебяжий» в Минской области, а также других крупных рынках страны. Информация уже направлена в областные исполкомы, чтобы те приняли меры и не допустили повторения таких случаев.

Кроме того, в Минске на рынке «Тутэйшы» ООО «Милкана» продавала сыр с истекшим сроком годности. Компании запретили продавать товар, а администрации рынка указали на ненадлежащий контроль. Это уже не первое нарушение у этой компании за год.

На Брестском рынке нашли завышенные цены на овощи. Такие же случаи фиксировали по всей стране. Нарушителям выдали предписания, а администрации обязали усилить контроль.

На рынке «Новый Лебяжий» выяснилось, что некоторые продавцы и компании (в том числе «ГК Компани» и «Лимончино») закупали огурцы и капусту по низким ценам (от 17 копеек до 1,82 рубля за кг), а продавали по установленным максимальным — до 8,61 рубля. МАРТ заподозрил, что часть выручки скрывали, чтобы не платить налоги, и передал материалы в налоговую.

«В настоящее время осуществляется подготовка нормативного правового акта, предусматривающего усиление ответственности администраций рынков и продавцов, осуществляющих продажу товаров на рынках, за нарушение требований законодательства и наведение порядка на рынках республики», — сообщили в МАРТ.

Как пояснила в эфире «Первого информационного», замминистра антимонопольного регулирования и торговли Наталья Василевская, новый закон готовят в связи с тем, что примерно у 70% продавцов находят те или иные нарушения.

— На сегодняшний день нарушения, может быть, не так заметны населению, но они имеют место быть. И, наверное, каждый столкнулся с тем, что видели одни цены на плодоовощную продукцию, регулируемые МАРТ, а на рынке, например, увидели совершенно другие, — рассказала она.

Проверки выявляют проблемы не только на рынках, но и в торговых сетях. Основные нарушения — просроченные продукты, неправильное хранение, отсутствие полной информации на этикетках. В среднем товары с истекшим сроком годности обнаруживаются примерно в 20% случаев проверок, а общая доля нарушений — около 45−50%.

— То есть, условно, нарушает каждый второй магазин. Но также есть и вопрос тяжести самого нарушения, — рассказал начальник главного управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Кирилл Слабко.

В ведомстве обещают продолжение торговых рейдов.

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