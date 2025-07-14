Как ИИ и VR помогают решать дефицит рабочих на фабриках 14.07.2025, 18:11

Обучение в виртуальной реальности на 30% эффективнее традиционного.

В США острый дефицит квалифицированных рабочих для производств — на 20 вакансий приходится лишь один подходящий кандидат. Основные причины — старение кадров, снижение интереса молодежи к рабочим профессиям из-за акцента на высшее образование, а также сложность современных производственных профессий, требующих высокой квалификации, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Решение может прийти с помощью новых технологий — виртуальной реальности (VR) и искусственного интеллекта (ИИ). Компании, такие как Walmart и Exxon, уже используют VR для обучения сотрудников, что позволяет быстрее и эффективнее осваивать навыки. Обучение в VR на 30% быстрее традиционного, повышает вовлеченность на 40% и снижает количество ошибок на 20%. Важно, что ошибки в виртуальной среде не приводят к травмам или повреждению оборудования — можно просто перезапустить симуляцию.

VR-тренинги масштабируемы: обучаться можно в любое время и одновременно неограниченному числу людей, в отличие от очных занятий с ограничениями по числу участников и оборудованию. Высокая стоимость создания программ отпугивала компании, но сейчас ИИ помогает легко создавать интерактивные сценарии — например, с помощью платформ Engage и Connexions.

Использование 360-градусных камер позволяет сотрудникам самостоятельно создавать обучающие материалы. Эти технологии помогут привлечь молодежь, ускорить обучение и восполнить дефицит рабочих, что поддержит развитие промышленности и создаст новые рабочие места.

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