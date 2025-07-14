В Ивановском районе ребенок выпал из автомобиля во время движения 14.07.2025, 19:00

12-летний пассажир отстегнул ремень безопасности.

Авария, в результате которой был травмирован ребенок, произошла в Ивановском районе Брестской области. Как рассказали правоохранители, ДТП произошло около 11.40 в воскресенье, 13 июля 2025 года.

39-летний водитель управлял автомобилем Ford и двигался по автодороге Н-508 «Яечковичи-Потаповичи-Петраши».

На перенесении дорог Н-508 и Н-477 «Дубое-Кужеличин» водитель осуществлял правый поворот, в машине на пассажирском сидении находился 12-летний пассажир. В момент осуществления поворота он отстегнул ремень безопасности, открыл боковую дверь и выпал на проезжую часть.

Ребенка госпитализировали в медучреждение, ему понадобилась помощь медиков.

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