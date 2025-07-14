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HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере

  • 14.07.2025, 19:08
HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере

Стало известно, когда состоится премьера.

HBO запустил производство нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода, об этом стало известно из публикации на сайте Warner Bros.

Съемку сериала начали на студии компании в городе Ливсден в Великобритании. Как заявили в кинокомпании, премьера состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.

Также в компании сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.

Роль Гарри Поттера в проекте сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.

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