HBO объявил о запуске производства телесериала о Гарри Поттере
- 14.07.2025, 19:08
Стало известно, когда состоится премьера.
HBO запустил производство нового телесериала о Гарри Поттере продюсеров Франчески Гардинер и Марка Майлода, об этом стало известно из публикации на сайте Warner Bros.
Съемку сериала начали на студии компании в городе Ливсден в Великобритании. Как заявили в кинокомпании, премьера состоится в 2027 году на платформах HBO и HBO Max.
Также в компании сообщили об обновленном актерском составе: Рори Уилмот сыграет роль Невилла Долгопупса, Амос Китсон сыграет Дадли Дурсля, Луиза Брили — Роланду Хуч, а Антон Лессер — Гаррика Олливандера.
Роль Гарри Поттера в проекте сыграет Доминик Маклафлин, Рона Уизли — Аластер Стаут, а Гермиону Грейнджер — Арабелла Стэнтон.