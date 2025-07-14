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Скандал в организации: сотрудников анонимно опросили о неприятных коллегах, а потом огласили фамилии

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  • 14.07.2025, 19:29
  • 5,030
Скандал в организации: сотрудников анонимно опросили о неприятных коллегах, а потом огласили фамилии

Один человек пошел жаловаться.

В одной белорусской организации сотрудников попросили анонимно назвать коллег с некорректным поведением, а потом прилюдно озвучили результаты. Один из работников пожаловался в Национальный центр по защите персональных данных — там рассказали, чем закончилось дело.

На собрании профсоюза в одной из организаций провели анонимный опрос. В анкете задавали вопросы, например: «Кто, по вашему мнению, ведет себя некорректно с коллегами?». Варианты ответов содержали имена и фамилии конкретных работников.

Позже итоги этого опроса озвучили перед всеми членами профсоюза и отправили в саму организацию для обсуждения на комиссии.

Один из работников подал жалобу в Центр по защите персональных данных. Проверка показала, что у профсоюза и организации не было законных оснований для обработки персональных данных таким способом.

В результате организация и профсоюз получили предписание устранить нарушения. Анкеты с персональными данными, по их словам, были уничтожены.

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