Скандал в организации: сотрудников анонимно опросили о неприятных коллегах, а потом огласили фамилии

Скандал в организации: сотрудников анонимно опросили о неприятных коллегах, а потом огласили фамилии4
- 14.07.2025, 19:29
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Один человек пошел жаловаться.
В одной белорусской организации сотрудников попросили анонимно назвать коллег с некорректным поведением, а потом прилюдно озвучили результаты. Один из работников пожаловался в Национальный центр по защите персональных данных — там рассказали, чем закончилось дело.
На собрании профсоюза в одной из организаций провели анонимный опрос. В анкете задавали вопросы, например: «Кто, по вашему мнению, ведет себя некорректно с коллегами?». Варианты ответов содержали имена и фамилии конкретных работников.
Позже итоги этого опроса озвучили перед всеми членами профсоюза и отправили в саму организацию для обсуждения на комиссии.
Один из работников подал жалобу в Центр по защите персональных данных. Проверка показала, что у профсоюза и организации не было законных оснований для обработки персональных данных таким способом.
В результате организация и профсоюз получили предписание устранить нарушения. Анкеты с персональными данными, по их словам, были уничтожены.