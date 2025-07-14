Умеров обсудил с Келлогом оборонные потребности Украины и совместное производство оружия 1 14.07.2025, 20:00

14 июля генерал Келлог прибыл в Киев с официальным визитом.

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве со специальным представителем президента США по вопросам Украины, генералом Китом Келлогом.

Об этом Умеров сообщил в понедельник, 14 июля, в Facebook.

«Предметный и откровенный разговор был посвящен нашей общей цели — достижению устойчивого и справедливого мира. Поблагодарил США за поддержку Украины. Эта помощь спасает жизни и приближает конец войны», — отметил министр.

Первый заместитель министра обороны Сергей Боев подчеркнул, что Украина открыта к длительному прекращению огня, но безопасность возможна только при условии наличия боеспособной армии и мощного оборонно-промышленного комплекса. Именно поэтому приоритетом остается развитие собственного военного потенциала.

Особое внимание во время переговоров уделили совместным проектам по локализации производства вооружений в Украине и Европе — в частности систем ПВО и других критически важных направлений. Часть проектов уже реализуется, другие — на подготовительной стадии. Как отметили в Минобороны, эти инициативы усиливают не только Украину, но и партнеров по НАТО. Украинская сторона также готова делиться уникальным боевым опытом, в частности в сфере БпЛА.

В министерстве также отметили, что масштабные проекты можно реализовывать с участием европейских партнеров или за счет замороженных российских активов.

Отдельно стороны обсудили вопрос санкций. Отмечалось, что энергетический сектор России остается главным источником финансирования ее войны против Украины.

В рамках визита американская сторона также получила брифинг от главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, начальника Генштаба генерал-майора Андрея Гнатова, главы ГУР генерала-лейтенанта Кирилла Буданова и представителей разведки.

По словам Умерова, украинская сторона проинформировала о текущей оперативной ситуации, планах противника и подготовке России к войне более широкого масштаба — не только против Украины, но и против НАТО. Генерал Сырский озвучил первоочередные потребности ВСУ в вооружении.

14 июля Кит Келлог прибыл в Киев с официальным визитом. В прошлый раз он посещал Украину 19 февраля.

В ходе визита он также встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой, а также санкции против России и тех, кто ей помогает.

13 июля сенатор Линдси Грэм заявил, что в ближайшие дни начнется «рекордный поток оружия» в Украину, чтобы она могла защитить себя. Также он анонсировал введение дополнительных санкций против РФ и стран, которые покупают российскую нефть.

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