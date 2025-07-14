В Германии учится рекордное количество украинских школьников

В Германии учится рекордное количество украинских школьников1
- 14.07.2025, 20:20
Более 227 тысяч.
Количество детей из Украины, обучающихся в немецких школах, во втором квартале 2025 года достигло рекорда.
Об этом сообщает Spiegel.
По информации из немецких земель, количество украинских школьников в Германии достигло рекордного уровня – более 227 тысяч.
Большинство детей и подростков, бежавших из Украины, были приняты в школы в Баварии (почти 38 тысяч), Баден-Вюртемберге (около 34 тысяч) и Северном Рейне-Вестфалии (около 32 тысяч).
Всего в Германии учится около 11 миллионов учеников.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину количество украинцев в немецких школах быстро выросло и в конце 2022 года уже достигло 200 тысяч.