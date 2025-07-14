Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским
- 14.07.2025, 20:41
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Спецпредставитель президента США пообещал поставки Киеву «лучшего» вооружения.
Спецпредставитель президента США Кит Келлог раскрыл детали своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 14 июля.
Об этом Келлог написал в Twitter.
«Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину», - написал Келлог.
По его словам, это соглашение будет полностью профинансировано членами Альянса и позволит ускорить поставки вооружения Украине. Оно также поддержит обороноспособность Украины и укрепит единство НАТО.