Келлог раскрыл детали разговора с Зеленским 14.07.2025, 20:41

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Фото: ЕРА

Спецпредставитель президента США пообещал поставки Киеву «лучшего» вооружения.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог раскрыл детали своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев 14 июля.

Об этом Келлог написал в Twitter.

«Сегодня в Киеве с Зеленским обсудим знаковое соглашение Дональда Трампа с НАТО, которое ускорит поставки лучших американских вооружений в Украину», - написал Келлог.

По его словам, это соглашение будет полностью профинансировано членами Альянса и позволит ускорить поставки вооружения Украине. Оно также поддержит обороноспособность Украины и укрепит единство НАТО.

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