Зеленский решил сменить министра обороны Украины

Зеленский решил сменить министра обороны Украины2
- 14.07.2025, 21:02
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Президент Украины сообщил, кто возглавит оборонное ведомство.
Занимающий сейчас пост премьер-министра Украины Денис Шмыгаль возглавит Минобороны Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен позициям министра обороны Украины — именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», — написал Зеленский. Он призвал депутатов Верховной раады поддержать кандидатуру Шмыгаля.
Сейчас пост главы Минобороны занимает Рустем Умеров.
На место Шмыгаля Зеленский ранее предложил назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко.