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Axios: Страны НАТО закупят у США оружие на $10 млрд для поставок Украине

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  • 14.07.2025, 21:21
Axios: Страны НАТО закупят у США оружие на $10 млрд для поставок Украине

План поставок оружия предусматривает передачу дальнобойных ракет.

Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Об этом сообщает Axios.

Неназванный источник рассказал Axios, что США продадут странам НАТО вооружения примерно на 10 миллиардов долларов в рамках первого этапа.

Ожидается, что украинские воины получат американские ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

В то же время два неназванных собеседника рассказали Axios, что план поставок оружия Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

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