Axios: Страны НАТО закупят у США оружие на $10 млрд для поставок Украине

Axios: Страны НАТО закупят у США оружие на $10 млрд для поставок Украине1
- 14.07.2025, 21:21
План поставок оружия предусматривает передачу дальнобойных ракет.
Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.
Об этом сообщает Axios.
Неназванный источник рассказал Axios, что США продадут странам НАТО вооружения примерно на 10 миллиардов долларов в рамках первого этапа.
Ожидается, что украинские воины получат американские ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.
В то же время два неназванных собеседника рассказали Axios, что план поставок оружия Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.