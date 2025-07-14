Axios: Страны НАТО закупят у США оружие на $10 млрд для поставок Украине 1 14.07.2025, 21:21

План поставок оружия предусматривает передачу дальнобойных ракет.

Украина получит американское оружие на 10 млрд долларов. Его у США купят страны Европы.

Об этом сообщает Axios.

Неназванный источник рассказал Axios, что США продадут странам НАТО вооружения примерно на 10 миллиардов долларов в рамках первого этапа.

Ожидается, что украинские воины получат американские ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

В то же время два неназванных собеседника рассказали Axios, что план поставок оружия Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com