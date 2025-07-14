Жительница Витебска устроила гонки с ГАИ 1 14.07.2025, 21:32

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Видео.

Около часа ночи 14 июля экипаж ГАИ нес службу на улицах областного центра, когда мимо них по встречной полосе промчался автомобиль.

Мягко говоря, водитель Lada привлек внимание инспекторов. Они отправились в погоню, сообщает УГАИ Витебского облисполкома.

Машина виляла по полосам, резко входила в повороты, а в какой-то момент зацепила бордюр, из-за чего посыпались искры.

На неоднократные требования инспекторов об остановке водитель не реагировал, а лишь продолжал мчаться по улицам Витебска на большой скорости.

Получились настоящие гонки с ГАИ, однако нарушитель в какой-то момент не смог продолжить движение и остановился.

Им оказалась 41-летняя местная жительница, у которой наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

От прохождения в установленном порядке медицинского освидетельствования женщина отказалась.

Теперь ее привлекли к ответственности в виде штрафа размером 200 базовых и лишили водительских прав на пять лет.

Кроме того, за невыполнение неоднократных требований об остановке, повлекшее преследование, женщине придется заплатить еще 30 базовых величин.

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