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ВСУ молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы с РФ

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  • 14.07.2025, 21:37
  • 1,320
ВСУ молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы с РФ

Есть пленный.

Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией.

Об этом сообщают Силы специальных операций.

Как сообщили в ССО, украинские воины незаметно проникли в глубину вражеской обороны, где провели специальные действия. В результате налета была уничтожена вражеская живая сила, а один российский военнослужащий взят в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.

«ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего — точно, решительно и без компромиссов», - подписано видео.

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