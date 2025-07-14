ВСУ молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы с РФ

ВСУ молниеносно атаковали тыл оккупантов возле границы с РФ1
- 14.07.2025, 21:37
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Есть пленный.
Бойцы одного из подразделений Сил специальных операций Вооруженных сил Украины провели успешную спецоперацию в тылу противника недалеко от государственной границы с Россией.
Об этом сообщают Силы специальных операций.
Как сообщили в ССО, украинские воины незаметно проникли в глубину вражеской обороны, где провели специальные действия. В результате налета была уничтожена вражеская живая сила, а один российский военнослужащий взят в плен. Операция прошла без потерь с украинской стороны.
«ССО продолжают выполнять самые сложные задачи там, где это нужно больше всего — точно, решительно и без компромиссов», - подписано видео.