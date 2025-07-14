CNN узнал, какое оружие США передадут Украине через НАТО 3 14.07.2025, 22:27

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Оплачивать поставки будут европейские страны.

США вскоре могут продать НАТО ракеты малой дальности, cнаряды для гаубиц и ракеты класса «воздух-воздух» средней дальности, которые блок впоследствии передает Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями.

Источник также упомянул зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Президент США Дональд Трамп во время выступления перед журналистами 14 июля сообщил о намерениях Вашингтона передать Украине через Европу 17 комплексов Patriot. Несколько стран, уже имеющих эти системы, отдадут их Украине, а взамен США произведут для них новые, уточнил республиканец.

Какое еще оружие США намерены передать Киеву Трамп не раскрыл. Он сообщил, что поставки будут координировать НАТО и постпред США при альянсе. Журнал Military Watch Magazine (MWM) передавал, что Соединенные Штаты могут поставить на Украину дальнобойные ракеты JASSM, способные преодолеть до 1,8 тыс. км в зависимости от модификации.

Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, сообщил, что альянс сам определит потребности Киева: в системах ПВО, дальнобойных ракетах, снарядах, боеприпасах и другом оружии. По сведениям источника Axios, знакомого с планами американской администрации, США намерены продать союзникам по альянсу оружия на $10 млрд только в рамках первой волны поставок.

Оружие будет поставляться Украине через НАТО: оно будет передаваться альянсу, а блок будет переправлять вооружения Киеву. Оплачивать эти поставки будут европейские страны. «Страны НАТО смогут направить свое оружие быстро на Украину, а США затем продадут свое оружие этим странам», — пояснял Рютте.

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