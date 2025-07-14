Глава МИД Чехии: Россия при Путине катится в пропасть 3 14.07.2025, 22:40

Ян Липавский сравнил РФ с клептократией и назвал «государством, которое живет на грабежах».

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский подчеркнул, что полномасштабная война против Украины нужна Владимиру Путину для сохранения власти.

Об этом он написал на Х.

В посте глава чешской дипломатии сравнил Россию при Путине с клептократией и назвал "государством, которое живет на грабежах".

«С февраля 2022 года она конфисковала у 500 компаний ресурсы на сумму не менее 25,6 млрд евро, посягает на остатки государственных резервов и распродает все, что еще осталось. И все это только для того, чтобы продолжать вести разрушительную войну», – подчеркнул он.

Липавский добавил, что «экономика Путина разрушается» из-за недостаточных доходов от продажи нефти и исчерпания государственных резервов.

«Россия под руководством Путина катится в пропасть. Не только из-за санкций, но и из-за собственной жадности. Треть федерального бюджета идет на финансирование войны, при этом в этом году Кремль увеличил военные расходы еще на 8,6 млрд евро. Путин ведет страну к экономическому краху, только чтобы сохранить свою власть», – подытожил министр.

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