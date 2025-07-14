Зеленский: Мир возможен только благодаря силе 14.07.2025, 22:54

Президент Украины поблагодарил Трампа за решение о передаче Киеву систем Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за решение о передаче Украине 17 систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

«Я благодарен президенту Трампу за готовность поддерживать защиту жизней наших людей. Эта война - она продолжается только из-за России, только из-за желания Путина продолжать войну, затягивать ее. Россия пытается сделать войну вроде бы новой нормой. Никогда нельзя с этим соглашаться», - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что надо делать абсолютно все возможное для принуждения России к прекращению убийств, к реальному миру и обеспечению безопасности.

«Мир возможен только благодаря силе. Мы говорили об этом с президентом Трампом, мы говорили с представителями Конгресса. Мы работаем на уровне наших команд, чтобы обеспечить необходимые нам силы и средства для защиты жизней, для защиты нашего государства, американское оружие, американские санкции против России - уже подготовлен санкционный закон в Конгрессе», - отметил президент.

Президент добавил, что продолжается работа над обеспечением европейского финансирования и поддержки, а также совместной обороны.

«Я благодарен нашей команде, я благодарен США, Германии и Норвегии за подготовку нового решения по Patriot для Украины. Мы работаем также по большим оборонным соглашениям с Америкой. Сейчас еще не время, чтобы говорить о деталях публично, но мы можем вместе сделать многое ради безопасности», - подчеркнул он.

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