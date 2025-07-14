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Дочь Келлога ответила переговорщику Кремля Дмитриеву

  • 14.07.2025, 23:32
Дочь Келлога ответила переговорщику Кремля Дмитриеву
Меган Моббс

Меган Мобб поставила на место спецпредставителя диктатора РФ.

Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, фонд которой помогает Украине, в соцсети Х 14 июля опубликовала скриншот поста спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и прокомментировала его.

В посте Дмитриев призывает к «конструктивному диалогу» между Москвой и Вашингтоном. Он написал, что переговоры будут «полезнее, чем риторика давления».

Моббс напомнила, что президент США Дональд Трамп дал Путину шесть месяцев на то, чтобы сесть за стол переговоров.

«Вместо этого Путин обострил ситуацию, расширил свои позиции и попытался выставить президента США слабым. Российская версия сотрудничества выражается в масштабных бомбардировках гражданских городов и начале нового наступления с целью захвата большей части территории Украины», – написала она.

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