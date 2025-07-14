Дочь Келлога ответила переговорщику Кремля Дмитриеву
- 14.07.2025, 23:32
Меган Мобб поставила на место спецпредставителя диктатора РФ.
Дочь спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога Меган Моббс, фонд которой помогает Украине, в соцсети Х 14 июля опубликовала скриншот поста спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева и прокомментировала его.
В посте Дмитриев призывает к «конструктивному диалогу» между Москвой и Вашингтоном. Он написал, что переговоры будут «полезнее, чем риторика давления».
President Trump gave Putin six months to get to the peace table.— Meaghan Mobbs (@mobbs_mentality) July 14, 2025
Instead, Putin escalated, expanded, and attempted to make POTUS look weak.
Russian version of cooperation has been bombing civilian cities at massive scale and launching a new offensive to take more of Ukraine. https://t.co/8yqDcW5bkp
Моббс напомнила, что президент США Дональд Трамп дал Путину шесть месяцев на то, чтобы сесть за стол переговоров.
«Вместо этого Путин обострил ситуацию, расширил свои позиции и попытался выставить президента США слабым. Российская версия сотрудничества выражается в масштабных бомбардировках гражданских городов и начале нового наступления с целью захвата большей части территории Украины», – написала она.