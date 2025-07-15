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Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»

  • 15.07.2025, 1:42
Трамп допустил переименование «соккера» в «футбол»

Президент США может подписать указ.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу DAZN заявил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в «футбол».

«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил Трамп журналистке Эмили Остин, которая в шутку предложила ему ввести закон о том, чтобы американцы официально называли «соккер» «футболом» (цитата по Daily Mail).

Трамп 13 июля посетил решающий матч клубного чемпионата мира. В финале, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США), ПСЖ был разгромлен английским «Челси» со счетом 0:3.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня.

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