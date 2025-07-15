Рютте: Русские прислали историка, который объяснял историю России с 1250 года 15.07.2025, 3:00

Генсек НАТО напомнил Трампу, кого Россия отправила на переговоры в Стамбул.

НАТО давила на официальный Киев, чтобы тот отправил в мае на встречи с россиянами делегацию высокого уровня, однако Кремль в ответ прислал делегацию во главе с Владимиром Мединским, который отметился лишь «лекциями по истории».

Об этом заявил 14 июля генсек Альянса Марк Рютте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

«Я помню, что в мае я сам был в Турции по делам НАТО. Мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили в Стамбул команду высокопоставленных представителей, и они это сделали. Но потом русские прислали историка, который объяснял историю России с 1250 года», — заявил он.

Как отметил президент Трамп, к мирному соглашению диктатора РФ Владимира Путина не может подтолкнуть даже тот факт, что множество солдат российской армии гибнет в боях с Силами обороны Украины.

«Гибнет много российских солдат. 100 тысяч российских солдат с 1 января. С января погибло 100 тысяч российских солдат. Так что, если кто-нибудь в Москве снова слушает это, с января погибло 100 тысяч россиян. Вот что делает Путин в данный момент», — подытожил он.

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