В России на приеме у стоматолога во рту пациента взорвался прибор 15.07.2025, 4:13

Момент попал на видео.

В России в одной из стоматологических клиник во время обслуживания пациента взорвался прибор для чистки рта. Об этом 13 июля сообщил телеканал РЕН ТВ.

«Прибор для очистки полости рта взорвался в стоматологической клинике. [...] Как рассказал стоматолог, его ассистент не уследил за инструментом, который забился порошком. Последствия такого взрыва – испуг и испачканная пастой одежда», – говорится в сообщении.

Телеканал утверждает, что «пациент остался невозмутим и невредим».

«Сам пациент не жаловался на инцидент, так как является другом врача. Стоматолог также отметил, что ситуация произошла давно. [...] Как видно, пациент даже не дрогнул», – рассказали в РЕН ТВ.

По данным телеканала «Краснодар» (Краснодарский край РФ), инцидент произошел с аппаратом AirFlow.

Стоматолог и его пациент оказались уроженцами Дагестана (РФ), но где именно находится клиника, в которой произошел взрыв, – не указано.

В правоохранительные органы никто не обращался, отмечает «Краснодар».

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