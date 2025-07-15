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Украинские нацгвардейцы поразили танк, бронированную технику, артиллерийские системы и РСЗО россиян

  • 15.07.2025, 5:17
Украинские нацгвардейцы поразили танк, бронированную технику, артиллерийские системы и РСЗО россиян

Видео.

За прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии поразили по всей линии фронта 35 блиндажей и скопления личного состава противника, более десятка вражеских складов и десятки единиц различной техники.

Об этом в понедельник рассказал командующий НГУ Александр Пивненко, опубликовав видеоподборку с работой операторов БПЛА бригады «Хартия».

Кроме того, за указанный период нацгвардейцы также уничтожили: 1 танк, 7 единиц бронированной техники, 40 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем, 13 складов БК/ПММ, 1 РСЗО.

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