Украинские нацгвардейцы поразили танк, бронированную технику, артиллерийские системы и РСЗО россиян
- 15.07.2025, 5:17
Видео.
За прошедшую неделю подразделения Национальной гвардии поразили по всей линии фронта 35 блиндажей и скопления личного состава противника, более десятка вражеских складов и десятки единиц различной техники.
Об этом в понедельник рассказал командующий НГУ Александр Пивненко, опубликовав видеоподборку с работой операторов БПЛА бригады «Хартия».
Кроме того, за указанный период нацгвардейцы также уничтожили: 1 танк, 7 единиц бронированной техники, 40 единиц автомобильной техники, 8 артиллерийских систем, 13 складов БК/ПММ, 1 РСЗО.