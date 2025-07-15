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Зеленский поговорил с Трампом

  • 15.07.2025, 6:02
Зеленский поговорил с Трампом
Фото: Getty Images

Президенты обсудили необходимое вооружение для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом необходимое вооружение для Украины. О результатах звонка глава украинского государства сообщил в своих соцсетях.

«Говорил с президентом США Дональдом Трампом. Очень хороший разговор. Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства и установить длительный и справедливый мир», - написал Зеленский.

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