Посол США в НАТО — Путину: Если хочешь войны — мы вооружим Украину 15.07.2025, 7:34

Мэтью Уитакер

Фото: AP

Кремлю направлен очень четкий сигнал.

Решение президента США Дональда Трампа о поставках вооружений Украине из-за договоренностей с НАТО посылает четкий сигнал кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

«Я думаю, прежде всего важно понимать: времена, когда США без ограничений отправляли деньги налогоплательщиков на защиту Украины, подошли к концу. Президент Трамп принял очень разумное решение и заключил соглашение с НАТО, согласно которому Европа и Канада будут оплачивать вооружение, а США - производить его. Очевидно, что мы создаем лучшие системы вооружения в мире, и все хотят их получить. Мы будем отдавать приоритет поставке этих вооружений Украине», - пояснил он.

По его словам, соответствующее решение Трампа посылает «очень четкий» сигнал Путину - ему «дали шанс на мир».

«Президент Трамп - миротворец. Но если ты (Путин, - ред.) хочешь войны - мы вооружим Украину, а Европа за это заплатит. Я считаю, это серьезный шаг к завершению войны. За последние 18 месяцев Россия захватила около одного процента украинской территории. Это не успех. Ежедневно они теряют тысячи солдат. Слишком много мирных жителей в украинских городах получают ранения. Поэтому, как по мне, это следующий важный шаг к окончанию конфликта. Но если Владимир Путин решит продолжать войну на украинской земле, Соединенные Штаты будут продавать оружие Европе, чтобы Украина могла защищаться», - резюмировал Уитакер.

Напомним, что президент США Трамп заявил о договоренностях с НАТО по поставкам вооружения Украине.

В свою очередь генсек НАТО Марко Рютте рассказал, что НАТО будет платить за оружие для Украины, которое будут производить Соединенные Штаты Америки.

Кроме того, президент США также пригрозил России «очень суровыми пошлинами», если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения по Украине.

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