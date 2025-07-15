Bloomberg: Цены на нефть падают после заявления Трампа о санкциях против РФ 15.07.2025, 7:36

West Texas Intermediate опустилась ниже 67 долларов за баррель.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о планах ввести вторичные санкции против России. Но его план давления на Москву для завершения войны в Украине не включал мер по препятствованию экспорта из страны-агрессора. На этом фоне цены на нефть начали падение, пишет Bloomberg.

К примеру, West Texas Intermediate упала на 2,1%, опустившись ниже 67 долларов за баррель. Издание напомнило, что хотя Трамп пригрозил 100% «вторичными» пошлинами странам, которые ведут бизнес с Россией, если в течение 50 дней не будет прекращен огонь, он не говорил о прямых санкциях в отношении российских поставок нефти. При этом трейдеры предполагали, что они появятся, когда на прошлой неделе Трамп анонсировал «важное заявление» по России.

Вторичные пошлины трудно применять. К тому же, инвесторы не очень верят, что это будет реализовано, говорит глобальный энергетический стратег Rabobank Джо ДеЛаура. Примечательно, что до того, как Трамп обнародовал свой новый план в отношении России, нефть выросла на 1,8%.

«Единственное, что могло бы поддержать этот рост, – это какая-то прямая эскалация США против российской нефтяной или газовой промышленности», – добавил ДеЛаура.

Журналисты отметили, что Трамп также возобновил глобальную торговую войну. В минувшие выходные он угрожал ввести 30% пошлины на товары из Европейского Союза и Мексики. Это заявление ухудшило перспективы спроса на энергоносители.

«В краткосрочной перспективе спрос, похоже, сохраняется. Китай завершил первую половину года с рекордным торговым профицитом, а фабрики сумели выдержать «американские горки» тарифной политики. Данные о торговле также показали, что импорт сырой нефти в этом году вырос. Согласно данным компании Vortexa, в июне страна значительно увеличила закупки иранской нефти», – говорится в материале.

Кроме того, в этом году нефть все еще более чем на 6% дешевле, поскольку трейдеры и инвесторы взвешивают геополитическое напряжение на Ближнем Востоке, которое вызывает беспокойство относительно поставок на фоне торговой войны, которую возглавляют США. OPEC+ постепенно ослабляет ограничения на добычу нефти. Это может привести к избытку предложения во второй половине года.

«Сейчас трейдеры сосредоточены на данных по индексу потребительских цен в США, которые должны появиться во вторник, чтобы получить подсказки относительно дальнейшего пути денежно-кредитной политики», – констатирует Bloomberg.

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