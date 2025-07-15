У Путина и Лукашенко появился неожиданный конкурент 1 15.07.2025, 8:00

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Поль Бийя

Фото: Reuters

Вызов бросил престарелый диктатор из Камеруна.

Некоторые диктаторы готовы «держаться посиневшими пальцами» за власть даже после десятилетий правления.

Ярким примером этому являются Лукашенко и Путин, однако, и им до безоговорочного рекорда еще далеко.

92-летний правитель Камеруна Поль Бийя снова объявил о намерении баллотироваться на очередные выборы, несмотря на почтенный возраст и критику. Он руководит страной уже более 40 лет и стремится получить восьмой срок, что позволит ему оставаться у власти почти до ста лет, пишет Reuters.

Со времени обретения независимости в 1960-х годах Камеруном фактически правили только два президента, и отсутствие четкой процедуры передачи власти создает риски серьезного кризиса в случае болезни или смерти Бийи.

Чтобы гарантировать себе пожизненное правление, в 2008 году Поль Бийя инициировал изменение конституции, которое отменило ограничения на количество президентских сроков.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, фальсификациях выборов и репрессиях против оппозиции, Бийя неоднократно «побеждал» на «выборах».

Нынешний срок продлится до 2032 года, а любые разговоры о состоянии здоровья диктатора официально запрещены как «угроза национальной безопасности».

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