закрыть
15 июля 2025, вторник, 9:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Путина и Лукашенко появился неожиданный конкурент

1
  • 15.07.2025, 8:00
  • 5,364
У Путина и Лукашенко появился неожиданный конкурент
Поль Бийя
Фото: Reuters

Вызов бросил престарелый диктатор из Камеруна.

Некоторые диктаторы готовы «держаться посиневшими пальцами» за власть даже после десятилетий правления.

Ярким примером этому являются Лукашенко и Путин, однако, и им до безоговорочного рекорда еще далеко.

92-летний правитель Камеруна Поль Бийя снова объявил о намерении баллотироваться на очередные выборы, несмотря на почтенный возраст и критику. Он руководит страной уже более 40 лет и стремится получить восьмой срок, что позволит ему оставаться у власти почти до ста лет, пишет Reuters.

Со времени обретения независимости в 1960-х годах Камеруном фактически правили только два президента, и отсутствие четкой процедуры передачи власти создает риски серьезного кризиса в случае болезни или смерти Бийи.

Чтобы гарантировать себе пожизненное правление, в 2008 году Поль Бийя инициировал изменение конституции, которое отменило ограничения на количество президентских сроков.

Несмотря на многочисленные обвинения в коррупции, фальсификациях выборов и репрессиях против оппозиции, Бийя неоднократно «побеждал» на «выборах».

Нынешний срок продлится до 2032 года, а любые разговоры о состоянии здоровья диктатора официально запрещены как «угроза национальной безопасности».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний автозак
Последний автозак Ирина Халип
Экономика России трещит по швам
Экономика России трещит по швам Игорь Липсиц
Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников