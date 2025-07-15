Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне в Украине 15.07.2025, 8:06

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Марко Рубио

Фото: Reuters

На встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.

Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном сайте американского Госдепа.

Рубио сказал собеседникам, что главным приоритетом президента США Дональда Трампа является урегулирование ситуации путем дипломатии.

«Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров», - сообщили в Госдепе.

Также госсекретарь США обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, и в Иране в частности.

«Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия», - добавили в Госдепе.

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