Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне в Украине
- 15.07.2025, 8:06
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На встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции.
Государственный секретарь США Марко Рубио обсудил с министрами иностранных дел Великобритании, Германии и Франции войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на официальном сайте американского Госдепа.
Рубио сказал собеседникам, что главным приоритетом президента США Дональда Трампа является урегулирование ситуации путем дипломатии.
«Говоря о российско-украинской войне, госсекретарь подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается ее завершение и урегулирование путем переговоров», - сообщили в Госдепе.
Также госсекретарь США обсудил с главами МИД трех стран ситуацию на Ближнем Востоке, и в Иране в частности.
«Рубио обсудил с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании вопросы укрепления стабильности на Ближнем Востоке и недопущения разработки и получения Ираном ядерного оружия», - добавили в Госдепе.