Белорус показал загадочный продукт, который стоит 575 рублей за килограмм 2 15.07.2025, 8:10

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Опять картошка подорожала?

Белорус пришел в «Евроопт» покупать продукт по цене 575 рублей за килограмм и попросил пользователей в соцсетях ответить, что это такое. Оказалось, обычный ванилин, но угадали не все, пишет «Зеркало».

В первом ролике мужчина объявил, что будет «покупать кое-что» по стоимости 575 рублей за 1 кг.

— Как вы думаете, что это? — спросил автор.

Многие догадались, что речь о какой-то специи, среди популярных ответов также были сушеные грибы или всевозможная икра, но и были и довольно неожиданные предположения. Другие просто поразились стоимости неизвестного продукта:

«Не знаю, но за такие деньги я ничего никогда не возьму. У меня пенсия 650 рублей. Вы шутите, наверное».

«Это почти моя пенсия за 35 лет труда».

«Синяя икра (самая дорогая из синих дельфинов)».

«Человеческие почки».

«Что-то от смерти».

«Ну, если ты на заправке, то может быть все что угодно».

«Шафран или сухие белые грибы, может».

«Закваска».

«Рулет из крокодила».

«Чипсы из красной рыбы».

«Конфеты».

«Колбаса из медведя».

«Голубика».

«Орехи макадамия или масло чего-то там».

«Каштаны».

«Арбуз???»

«Возможно, это фарш из сома».

«Фисташки».

«Золото».

«Наверное, опять картошка подорожала?»

Во втором видео автор раскрыл, что загаданный им продукт — ванилин: двухграммовый пакетик стоит 1,15 рубля, а килограмм — 575 рублей. Многих ответ разочаровал:

«Килограммами он никому не нужен. А за пару грамм не разорительно».

«Ты бы еще посчитал, сколько стоит тонна подсолнечного масла».

«Насколько мы переплачиваем за вот эти маленькие упаковки…»

«Многие на эти цены не смотрят, а зря. Та же сахарная пудра за кг удивит. Проще будет купить кофемолку».

«Ого, целая моя пенсия за килограмм!!!»

«Это каких размеров кулич должен быть, чтоб кило ванилина туда потратить?»

«Используя ванилин даже каждый день, за год получается всего 365 г. Чтобы получить 1 кг, это надо три года непрерывно использовать».

«Вы бы еще посчитали стоимость килограмма спичек».

«Люблю его перед сном ложками поесть. Через день бы брал по 1 кг, да дорого…»

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