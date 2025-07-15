WSJ: Германия и США согласовали отправку Patriot Украине 15.07.2025, 8:23

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Писториус озвучил сроки.

Германия пришлет Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, которые закупает у Соединенных Штатов Америки.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника Белого дома. Он сообщил об этом после встречи генерального секретаря НАТО Марка Рютте и президента Дональда Трампа в Белом доме.

Министр обороны Германии Борис Писториус, который как раз находится в Вашингтоне, сказал журналистам, что еще несколько недель назад вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом предлагал купить для украинской армии две системы Patriot:

«Сейчас мы не в состоянии предоставить сами еще одну систему. Но готовы, учитывая то, что Украине нужно больше систем, купить две [у США]».

При этом, по словам Писториуса, на доставку одной такой системы понадобится несколько месяцев, а то и больше.

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