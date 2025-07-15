В Минске можно будет за деньги «упасть» с высокой башни

В Минске можно будет за деньги «упасть» с высокой башни3
- 15.07.2025, 8:34
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Это первый подобный аттракцион в Беларуси.
С 1 августа в столичном парке им. Челюскинцев заработает аттракцион «Башня свободного падения». Об этом сообщили в телеграм-канале Первомайского района.
В настоящее время на аттракционе производятся работы по наладке систем управления. После этого будут произведены испытания аттракциона, сертификация и техническое освидетельствование специалистами Госпромнадзора.
Стоимость развлечения пока не известна. Это первый подобный аттракцион в Беларуси.
Башня свободного падения — это экстремальный аттракцион, который имитирует ощущение свободного падения с большой высоты.