Одна из «дружественных» стран резко замедлила пропуск российских товаров через свою границу 1 15.07.2025, 8:39

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Иногда задержка составляет до полутора месяцев.

Казахстан резко замедлил прохождение российских грузов через границу. По пути в РФ задерживаются грузы из стран СНГ из-за санкций, введенных против Кремля. Иногда задержка составляет до полутора месяцев.

Главной причиной стало усиление таможенных проверок, чтобы другие страны не попали в «черный список» Запада. Пограничники Казахстана очень профессионально подошли к выполнению этих требований. Они детально проверяют не только грузы с товарами двойного назначения, но и тщательно досматривают практически все, сообщает Dialog.UA.

Единственной страной СНГ, которая не тормозит отправку грузов в РФ, остается Беларусь. До середины июня прохождение границы с Казахстаном занимало не больше часа. Теперь же как вагоны, так и фуры могут простоять в очереди на границе до 10 дней и более.

Руководитель спецотдела компании A2 Forwarding Владимир Летников заявил, что в июле сроки доставки товаров из Казахстана выросли с 14 до 40 дней. Сначала такие проблемы связывали с так называемой электронной очередью: происходили сбои, поскольку многие перевозчики бронировали слоты про запас. Тогда в заторах на границе стояло до 100 фур.

Однако позже российская сторона поняла, что причина задержек не в технических сбоях, а в тщательных проверках со стороны Казахстана. Такая процедура проводится в рамках закона «О контроле специфических товаров». Эти меры будут действовать до тех пор, пока в ЕАЭС не будут приняты единые правила экспортного контроля.

Сотрудник логистической компании NOVELCO Владимир Боровиков отметил, что у РФ есть альтернатива: маршрут Маньчжурия — Забайкальск, основной путь между РФ и КНР, а также еще один путь через территорию Монголии. По его словам, доставка товаров в РФ через Казахстан занимает от 16 до 18 дней, тогда как через Маньчжурию — до 25 дней.

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