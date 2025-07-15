Для Кремля начинаются сюрпризы Телеграм-канал «СерпомПо»

15.07.2025, 8:43

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Путин неосторожно проболтался.

Выступая вчера перед французскими военными, президент Франции Макрон, имея в виду действия Путина, сказал:

«Мы живем в переломный момент. Империалистическая политика, аннексия территорий, принцип «прав тот, у кого сила» - все это вернулось в повестку дня».

С этой точки зрения и следует смотреть на инициативы Трампа, оглашенные сегодня. Они подводят промежуточный итог периоду, когда новая администрация США пыталась добиться от Путина безусловного прекращения огня, а тот, уворачивался, лавируя, чтобы использовать благоприятную возможность для получения военных преимуществ. Несколько месяцев Путин выиграл.

Была ли попытка администрации Трампа безуспешной? В гуманитарном отношении нет – удалось провести масштабный обмен пленными и телами погибших. Это не то, что было задумано изначально, но об этом обстоятельстве не следует забывать и его не следует считать ничтожным.

В политическом отношении история завершилась консолидацией позиции Америки, Европы, Украины. На иной, чем во времена администрации Байдена основе, но консолидации. Так или иначе, «Запад» снова един.

Что же теперь?

Можно оставить в стороне угрозу ввести «очень жесткие пошлины», которые будут «вторичными». Против кого? Китая и Индии – главных покупателей российской нефти, экономических поджигателей побоища в Украине? Учитывая отдельную переговорную историю по пошлинам, которая разворачивается в последние месяцы, мы оцениваем эту угрозу как не слишком реальную.

Дело в другом. Путин, похоже, проболтался в беседе с Трампом о новом наступлении. Или же, «поддувал щеки». Так или иначе западному миру (включая в него Украину) нужно пережить горячее лето. В особенности в условиях большого числа ударов по Украине ракетами и дронами. Поэтому главное – срочные поставки оружия.

Здесь, похоже, предварительное решение достигнуто и это – силовое решение против Путина. США договорились с НАТО о поставках вооружений Украине. В числе прочего будет передано 17 систем Patriot, большая часть из них поступит на поле боя в ближайшее время, т.е. прибудут зенитно-ракетные комплексы Patriot стран НАТО, а США предоставят этим государствам замену. Платить за оружие будут страны НАТО, также альянс будет координировать поставки.

Здесь, пожалуй, возможны сюрпризы – предоставление дальнобойных ракет.

Что же может получиться в итоге? Задача, вероятно, в том, чтобы показать Путину силой, что своего он не добьется, и на этой основе спустя несколько месяцев, после завершения летней компании вернуться к переговорам о безусловном прекращении огня.

Трагедия заключается в том, что из-за Путина, Лаврова, Мишустина, Белоусова, Патрушева, Нарышкина и других руководителей чудовищное побоище будет продолжаться, и огромное число людей будет убито, искалечено физически и морально в последней авантюре закатного путинизма, который вляпавшись в национальную катастрофу, видимо, убежден, что мирные переговоры будут началом его конца. Но так будет в любом случае, путинизм изжил себя.

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