Названы три простых упражнения, быстро укрепляющих пресс после 40 лет 1 15.07.2025, 8:50

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Они не требуют спортивного инвентаря.

Жир на животе - это проблема, с которой сталкивается большинство людей после 40 лет. Жир откладывается на животе по нескольким причинам, включая недостаток сна, гормональные изменения и резистентность к инсулину.

Физиотерапевт Брук Буссард назвала 3 пражнениями, которые можно выполнять где угодно, чтобы быстрее избавиться от жира на животе после 40 лет.

«Этот тип жира… увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Сведение жира на животе важно для предотвращения этих заболеваний, которые негативно влияют на качество нашей жизни», - объяснила Буссард.

Быстрые ноги

Встаньте прямо, расставив ноги чуть шире бедер и слегка согнув колени. Затем быстро поднимайте каждую ногу поочередно, как будто бежите на месте.

Выполняйте быстрые шаги 15–20 секунд, потом отдохните 2 секунды.

Повторите от 2 до 6 подходов.

Прыжки с приседанием

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер. Сгибайте бедра и колени, опускаясь в присед. Взрывным движением подпрыгните вверх. Мягко приземлитесь и сразу же опуститесь в присед для следующего повторения.

Выполняйте прыжки с приседанием 15–20 секунд. Отдохните 2 секунды.

Повторите от 2 до 6 подходов.

Альпинистское упражнение

Начните с высокой планки, расположив руки под плечами и держа тело прямо. Поочередно подтягивайте одно колено к груди. Очень быстро меняйте ноги.

Выполняйте упражнение 15–20 секунд, после чего тдохните 2 секунды.

Повторите от 2 до 6 подходов.

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