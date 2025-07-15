Масштабные перестановки в Кабмине Украины: появились новые детали 15.07.2025, 9:14

Кого могут уволить и кто станет премьер-министром?

Кабинет Министров Украины готовится к кадровым изменениям. Кандидатура премьера уже согласована, а в министерствах ожидается серия отставок. Голосование по обновлению состава правительства состоится в Раде на этой неделе.

Подробнее о перестановках в правительстве – в материале РБК-Украина.

Кадровые ротации в правительстве: когда ждать решения

После нескольких недель медийных и политических дискуссий об изменениях в правительстве президент Владимир Зеленский вчера публично заявил, что планирует обновить состав Кабмина.

Принятие соответствующих решений ожидается в Верховной Раде 16-17 июля. По информации источников РБК-Украина, перезагрузка Кабмина будет длиться два дня.

Увольнения министров планируют на среду, 16 июля, а назначение новых – на четверг.

Причиной кадровых ротаций, по словам президента Владимира Зеленского, стала потребность в «управленческой трансформации» – обновлении исполнительной власти, оптимизации государственных расходов и активизации экономических реформ для усиления устойчивости государства в условиях войны.

Кроме того, на решение повлиял репутационный кризис, связанный с делом против вице-премьера Алексея Чернышева. После вручения ему подозрения в коррупционных действиях в строительной сфере, на Банковой решили не только пересмотреть кадровые подходы, но и начать структурную реформу правительства. Больше об этом можно прочесть в отдельном материале.

Кто возглавит Кабмин вместо Шмыгаля

Президент Владимир Зеленский 14 июля во время личной встречи предложил Юлии Свириденко возглавить Кабмин и «существенно обновить его работу».

Глава государства очертил три ключевых задачи для нового Кабинета Министров, в частности, укрепление экономического потенциала, расширение программ поддержки граждан, масштабирование производства собственного оружия.

Со своей стороны Юлия Свириденко отметила, что в ближайшее время объявит свои предложения по кандидатурам на должности в новом правительстве.

На данный момент Юлия Свириденко занимает должность первого вице-премьера и возглавляет Министерство экономики. Имеет опыт в международном сотрудничестве, экономическом управлении и госслужбе. Работала в Офисе президента, Кабмине, региональных органах власти в Черниговской области.

Таким образом, Денис Шмыгаль, возглавлявший правительство с марта 2020, уйдет в отставку. Его каденция оказалась самой длинной за историю независимой Украины, а последние изменения в Кабмине произошли в сентябре прошлого года.

Кто останется, а кто уйдет: ожидаемые изменения в министерствах

После отставки премьера весь состав Кабмина также формально подает заявление об увольнении.

Однако по данным источников издания, часть министров останется на должностях. Также не исключены объединения министерств и ликвидация ряда ведомств, но не исключено, что до финальных голосований еще возможны изменения.

Министерство обороны

Денис Шмыгаль может сменить премьерское кресло на должность министра обороны. Его кандидатуру подтвердил президент Зеленский.

«Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности», – подчеркнул Зеленский.

К тому же, в новом правительстве Министерство обороны могут объединить с Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности (сейчас его возглавляет Герман Сметанин).

Что касается действующего главы Минобороны Рустема Умерова, его рассматривают как основного кандидата на должность посла Украины в США.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе подтвердил возможность такого назначения. По его словам, сейчас для Украины важно иметь в Вашингтоне представителя, хорошо понимающего военную сферу и способного эффективно работать с американской стороной в вопросах безопасности.

Среди других кандидатов на должность посла также называли Дениса Шмыгаля, вице-премьер Ольгу Стефанишину и министра энергетики Германа Галущенко, но именно Умеров считается основным претендентом.

Министерство образования и науки

Действующий руководитель ведомства Оксен Лисовый продолжит работу.

Министерство социальной политики

Ожидается увольнение Оксаны Жолнович и объединение Минсоца из Минветеранов, новым главой может стать первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Министерство национального единства

Вероятна ликвидация ведомства после скандала с вице-премьером Алексеем Чернышевым, которому было вручено подозрение по делу о коррупции.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций

Рассматривается увольнение действующего министра Николая Точицкого, кандидатура нового руководителя министерства пока неизвестна.

Также Министерство культуры и информационной политики, вероятно, трансформируют – оно станет просто Министерством культуры. А вопросы стратегических коммуникаций передадут другому ведомству.

При этом Точицкий может получить должность посла Украины во Франции.

Министерство экономики

Планируется объединение трех министерств – Министерство экономики, Министерство аграрной политики и продовольствия и Министерство экологии. Новое ведомство возглавит Алексей Соболев (в настоящее время – первый заместитель министра экономики).

Министерство энергетики

В случае отставки главы министерства Германа Галущенко, на должность рассматривают руководителя Минэкологии Светлану Гринчук.

В то же время Герман Галущенко может возглавить министерство юстиции.

Министр юстиции и вице-премьер по вопросам евроинтеграции

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина может покинуть правительство, а должность вновь будет разделена с должностью министра юстиции.

Кроме Германа Галущенко, кандидатом на должность руководителя Минюста рассматривается заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая.

А вице-премьером по евроинтеграции может стать заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

Первый вице-премьер

В случае назначения Юлии Свириденко премьер-министром должность первого вице-премьера может получить действующий вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что еще известно о возможных изменениях в составе Кабмина

По информации народного депутата от партии «Голос» Ярослава Железняка, без изменений пока остаются МВД (глава Игорь Клименко), Министерство здравоохранения (Виктор Ляшко), Министерство финансов (Сергей Марченко), а также Министерство молодежи и спорта (Матвей Бедный).

Как пишет Железняк, действующий вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров может получить должность первого вице-премьера, а Ольга Стефанишина станет представителем Украины при ЕС.

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