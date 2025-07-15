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Партизаны разведали локацию производителя двигателей для «Искандеров» в Воронеже

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  • 15.07.2025, 9:17
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Партизаны разведали локацию производителя двигателей для «Искандеров» в Воронеже

Данные переданы ВСУ.

Партизанское движение «АТЕШ» провело успешную разведку стратегически важного объекта в Воронеже.

Об этом сообщает «АТЕШ».

Агент движения полностью обследовал территорию Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое входит в состав «Роскосмоса» и занимается разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей.

По данным «АТЕШ», именно на этом предприятии изготавливаются двигатели для оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», которые активно используются против Украины.

Кроме того, КБХА вместе с Воронежским механическим заводом составляет единую платформу по производству двигателей для межконтинентальных баллистических ракет (РС-20, РС-18), зенитных комплексов, а также ракет-носителей «Союз», «Протон» и других.

Агент детально задокументировал территорию предприятия, провел съемку корпусов и инфраструктуры, а также зафиксировал автомобили на парковке. По словам представителей движения, эти данные позволят идентифицировать работников завода - лиц, участвующих в производстве оружия, применяемого против Украины.

Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

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