Илья Шкурин, выступающий за польскую «Легию», не летит на ответный матч в Казахстан 15.07.2025, 9:27

Илья Шкурин

Причина — в Лукашенко.

Футболист Илья Шкурин, выступающий за польскую «Легию», не летит на матч в Казахстан, который пройдет 17 июля, из-за риска быть задержанным. Об этом в соцсети X написал польский спортивный журналист Кшиштоф Марциняк.

В четверг варшавская «Легия» сыграет с казахстанским клубом «Актобе» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Но один из нападающих команды — белорус Илья Шкурин — не поедет на матч.

Илья Шкурин открыто критикует Александра Лукашенко. В 2020-м Шкурин заявил, что отказывается приезжать в сборную, пока Лукашенко у власти.

Поэтому нападающий «Легии», как пишет польское издание Sport.pl, опасается, что белорусские власти могут через спецслужбы Казахстана создать ему проблемы — например, не впустить его в страну, задержать в аэропорту или в отеле.

«Илья Шкурин не поедет в Казахстан на матч с «Актобе». Причина — не в состоянии здоровья, а скорее в политике. Футболист опасается, что критикуемый им белорусский режим мог бы, в сотрудничестве с казахстанскими спецслужбами, создать ему проблемы», — написал Кшиштоф Марциняк.

В клубе объяснили, что Шкурин не едет в Казахстан «по личным причинам».

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