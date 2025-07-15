Переполох в России: крупный банк готовится к атакам на Москву 1 15.07.2025, 9:35

2,888

Озвучены сроки возможных ударов.

С 11 июля руководство банка ВТБ перевело всех сотрудников центрального офиса в «Москва-Сити» на удаленную работу. Главной причиной такого решения стала угроза атак со стороны украинских беспилотников. С понедельника действительно все сотрудники банка остались дома.

При этом другие компании, офисы которых также расположены в «Москва-Сити», не спешат переводить своих сотрудников на удаленку, сообщает ресурс The Bell.

Центральный офис ВТБ находится в комплексе «Федерация», в башне «Запад». Несколько сотрудников банка подтвердили, что перешли на удаленную работу из-за возможных атак дронов.

Однако никто не знает, откуда руководство получило такую информацию. Также стало известно, что на удаленную работу перевели не всех: руководство разрешило оставить до 20% персонала на рабочих местах. Такие меры будут действовать минимум две недели.

Всего офис ВТБ в «Москва-Сити» способен вместить до 2500 человек. Недавно паблик Ксении Собчак сообщил, что не только ВТБ приостанавливает очную работу, но и другие компании в «Москва-Сити» поступают аналогично — также на срок в две недели. При этом никаких конкретных названий компаний указано не было.

В «Сити» также расположены офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития, однако сотрудники этих ведомств на удаленную работу не переводятся.

Источник сообщает, что сотрудники Ozon и Сбербанка, чьи офисы также находятся в «Сити», не получали указаний о переходе на удаленку.

Напоминаем, летом 2023 года беспилотники дважды атаковали «Москва-Сити». Под удары тогда попал правительственный комплекс, в котором находятся вышеупомянутые министерства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com