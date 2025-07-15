Переполох в России: крупный банк готовится к атакам на Москву

Переполох в России: крупный банк готовится к атакам на Москву1
- 15.07.2025, 9:35
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Озвучены сроки возможных ударов.
С 11 июля руководство банка ВТБ перевело всех сотрудников центрального офиса в «Москва-Сити» на удаленную работу. Главной причиной такого решения стала угроза атак со стороны украинских беспилотников. С понедельника действительно все сотрудники банка остались дома.
При этом другие компании, офисы которых также расположены в «Москва-Сити», не спешат переводить своих сотрудников на удаленку, сообщает ресурс The Bell.
Центральный офис ВТБ находится в комплексе «Федерация», в башне «Запад». Несколько сотрудников банка подтвердили, что перешли на удаленную работу из-за возможных атак дронов.
Однако никто не знает, откуда руководство получило такую информацию. Также стало известно, что на удаленную работу перевели не всех: руководство разрешило оставить до 20% персонала на рабочих местах. Такие меры будут действовать минимум две недели.
Всего офис ВТБ в «Москва-Сити» способен вместить до 2500 человек. Недавно паблик Ксении Собчак сообщил, что не только ВТБ приостанавливает очную работу, но и другие компании в «Москва-Сити» поступают аналогично — также на срок в две недели. При этом никаких конкретных названий компаний указано не было.
В «Сити» также расположены офисы Минцифры, Минпромторга и Минэкономразвития, однако сотрудники этих ведомств на удаленную работу не переводятся.
Источник сообщает, что сотрудники Ozon и Сбербанка, чьи офисы также находятся в «Сити», не получали указаний о переходе на удаленку.
Напоминаем, летом 2023 года беспилотники дважды атаковали «Москва-Сити». Под удары тогда попал правительственный комплекс, в котором находятся вышеупомянутые министерства.