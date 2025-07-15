Белорус потерял паспорт — а потом к нему пришли из налоговой 15.07.2025, 9:45

Он даже не догадывался о том, какую популярность обрели его данные.

Беларус потерял паспорт, а позже узнал, что его документ использовался злоумышленниками для посещения игорных заведений Минска, рассказали в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Ранее в налоговую поступило обращение о том, что «любой желающий» может анонимно посетить один из минских залов игровых автоматов, используя чужие персональные данные.

Инспекторы проверили информацию. Оказалось, что в зале действительно использовалась «продуманная и преступная схема по допуску к игре неопределенно широкого круга игроков под прикрытием паспортных данных гражданина С».

«Естественно, сам гражданин С. даже не догадывался о том, что он такой «заядлый игроман», пока мы с ним не побеседовали. Мы разыскали гражданина С., опросили его и убедились, что он не имеет никакого отношения к манипуляциям с его паспортом. Человек когда-то потерял паспорт и даже не догадывался, что с тех пор он «регулярно посещает» игорные заведения столицы. Более того, он остался очень недоволен тем, что его паспорт, содержащий персональные данные, использовали без его ведома», — рассказали в МНС.

Владелец паспорта подал заявление в милицию. По данному факту проводится доследственная проверка.

В отношении двух администраторов зала с игровыми автоматами, для входа в который использовались чужие паспортные данные, пока составили протокол по части 6 статьи 13.6 КоАП (Нарушение законодательства в сфере игорного бизнеса). Как отметили в налоговой, шансы на то, что организаторы схемы станут фигурантами и уголовного дела по статье 380 УК (Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) «достаточно высоки».

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