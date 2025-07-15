«Ситуация напряженная»: в Бресте на Речице — мусорный коллапс 3 15.07.2025, 9:56

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Местные жители боятся за здоровье и безопасность.

Во 2-м Западном тупике на Речице ситуация с вывозом крупногабаритного мусора давно вышла из-под контроля. В одном из популярных брестских телеграм-пабликов жители активно обсуждают проблему, выражая тревогу и недовольство, пишет BGmedia.

«Ситуация HELP, здесь уже успели поселиться змеи и лисы. Дети боятся выйти на улицу! Куда можно обратиться в 1000-ый раз, чтобы перенесли наконец-то эту мусорку и оборудовали ее! Неужели кто-то ждет последствий, и только после этого начнут шевелиться?», — написал автор видео со свалкой в Телеграм.

Однако многие комментаторы указывают на то, что проблема во многом и в самих жильцах частного сектора. Свалка выросла вокруг площадки сбора ТБО, которую местные жители буквально завалили старыми вещами, ветками и стройматериалами.

Некоторые пишут, что нужно активнее использовать официальные услуги по вывозу крупногабаритного мусора, которые предлагает «Брестский мусороперерабатывающий завод» (БМПЗ).

«До пяти рублей раньше было. Но зато это к дому подъехали, загрузили и уехали. Тарифы, конечно, сейчас может быть и больше, но вот реально можно с соседями сложиться и вывезти весь хлам с нескольких участков за один раз. У многих найдется то, что на участке уже давно просто занимает место», — написал один из пользователей.

Однако многие предпочитают «спихнуть» проблему на площадку, не заплатив за услугу. При этом на официальных ресурсах завода есть график вывоза по улицам, но, судя по обсуждениям, информация о возможности и стоимости услуги недостаточно распространена. К слову, на официальном сайте мы не нашли расценки, но можно оставить заявку на вывоз крупногабаритного мусора.

«Подозреваю, что сограждане об этом даже не догадываются и поэтому искренне недоумеваю, почему бы на площадках сбора ТБО, особенно в частном секторе, не сделать большие щиты с указанием номера телефона, по которому можно заказать машину для вывоза мусора, и стоимости этого самого вывоза. В конце-концов, можно же и с соседями скооперироваться», – пишет еще один участник онлайн-дискуссии.

Некоторые горожане предлагают усилить контроль: установить камеры видеонаблюдения, которые в прошлом уже помогали снизить количество стихийных свалок в других районах города.

«Я как-то в прошлом году отправлял заявку в 115 на установку камер ибо с частного сектора вывозили траву и стройматериалы…Мастер с БМПЗ сказал денег нет, но через пару месяцев активного вывоза крупного мусора, появилась камера и такие случаи резко стали редкими», — делится своим опытом другой брестчанин.

Также звучит идея увеличить число контейнерных площадок, специально оборудованных для крупногабаритного мусора, чтобы людям не приходилось выносить ветки и старую мебель на общие площадки для бытовых отходов.

«Стоило бы наверное обратиться в «Брестский мусороперерабатывающий завод» для установки большого контейнера для сбора крупногабаритного мусора, чтоб эти завалы не повторялись».

Жители предлагают активнее обращаться в диспетчерскую службу «115» с заявками на вывоз мусорных завалов и приведение территорий в порядок — например, покос зарослей и уборку мусора. Но, как показывает практика, местные власти не особо спешат решать проблему.

Ситуация остается напряженной. Люди все чаще спрашивают: сколько еще ждать, пока кто-то наконец не начнет действовать? Ведь промедление чревато последствиями — антисанитарией, рисками для здоровья и ухудшением условий жизни.

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