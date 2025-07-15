Явление безымянного чудака2
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 15.07.2025, 10:03
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Мединского убрали — вслед за Лавровым.
Недавно генсек НАТО Марк Рютте изящно, словно игрок в американском футболе, «убрал» с поля Лаврова, теперь то же самое было проделано с «прорехой на человечестве» Мединским.
Рютте, учитывая характер Трампа и текущий момент, мастерски обнулил кремлевскую «дипломатию»:
«Путин не прислал серьезных людей на переговоры. Я помню, как вы вместе с Марко Рубио и Стивом Уиткоффом смогли запустить эти переговоры в Стамбуле. Помню, я сам был в Турции по делам НАТО в мае, и мы действительно оказали давление на украинцев, чтобы они отправили серьезную делегацию в Стамбул. И они это сделали. Но потом русские пришли с каким-то историком, который начал объяснять историю России с 1250 года»
Рютте даже имени Мединского не запомнил, настолько глупо было то, с чем этот чудак прибыл на переговоры. Да и сами переговоры были имитацией - с «прорехой на человечестве» во главе «делегации», главная цель которой была ни в коем случае не соглашаться на безусловное прекращение огня.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»