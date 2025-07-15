Родители студентов могут сэкономить на налогах 3 15.07.2025, 10:08

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Как это работает?

Адвокат юридической консультации Добрушского района Елизавета Яковленко напомнила, как родители совершеннолетних студентов могут сэкономить.

Как рассказала специалист, родители детей, которые получают первое высшее образование на дневной форме, имеют право на стандартный налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается размер дохода, облагаемого налогом. Она составляет 56 рублей.

Например: зарплата до вычета налогов, или что обычно называют «грязная» зарплата, составляет 2000 рублей. Это и есть налоговая база подоходного налога. С этой суммы высчитывается подоходный налог в размере 13%. То есть, с 2000 рублей вы должны заплатить 260 рублей подоходного налога.

А с налоговым вычетом в размере 56 рублей, налоговая база подоходного налога будет уже 1944 рубля, и соответственно налог составит 252,7 рубля.

Куда обращаться за налоговым вычетом?

К своему работодателю. Вам нужно будет предоставить документы, подтверждающие ваше право на получение налогового вычета. При этом налоговые вычеты можно комбинировать.

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