В Новополоцке рабочий упал с высоты и погиб 1 15.07.2025, 10:28

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Ему было 27 лет.

Днем 14 июля в Новополоцке погиб рабочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, на строительном объекте осуществлялся монтаж передвижной строительной вышки. Помочь в вышеуказанной работе вызвался 27-летний подсобный рабочий. На высоте более восьми метров мужчина отступился и упал на бетонное покрытие. От полученных травм он скончался.

Установлено, что работники, включая погибшего, трудились без средств индивидуальной защиты — у них отсутствовали каски и монтажные страховочные пояса.

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