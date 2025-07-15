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Шариковщина от Лукашенко

  • Александр Класковский
  • 15.07.2025, 10:38
  • 1,426
Шариковщина от Лукашенко

За свою волюнтаристскую политику диктатор снова высечет правительство

Инфляция в Беларуси ускоряется, и Александр Лукашенко в своем фирменном стиле ищет, на кого бы повесить вину. За «шалости» с ценообразованием он намерен взять на цугундер правительство.

Тему цен Лукашенко поднял 14 июля на встрече в Минске с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Обращаясь к гостю, правитель рассуждал в своей путаной манере со взаимоисключающими тезисами: «Смотрю, и вы уже не только на картошку, но и в целом на борщевой набор пытаетесь цены отрегулировать. Хотя нас критиковали в прошлом году, что мы регулируем цены. Мы ничего не регулировали. <…> Надо цену справедливости установить».

То есть Лукашенко сначала утверждает: вы, россияне, стали регулировать цены, как и мы. Потом отрицает, что в Беларуси цены регулируются. И наконец, ставит задачу установить «цену справедливости», иными словами — каким-то образом ее отрегулировать.

Глава режима отметил, что «с изменением правительства после выборов (ха-ха: «выборов»! — прим.) там начались шалости», и велел подчиненным готовиться к докладу «по цене справедливости».

Инфляция ускоряется

Священную войну с ценами Лукашенко ведет с первых месяцев своего правления. Ставшее потом мемом распоряжение «открутить цены» прозвучало из уст тогда еще свежеиспеченного президента в ноябре 1994 года.

Пока он лечил радикулит в Сочи, правительство действительно заметно подняло цены на продовольствие — «чтобы остановить экономический хаос и спасти производителей», как пояснял потом тогдашний премьер Михаил Чигирь.

Под давлением правителя-популиста Совмину пришлось на время снизить цены на хлеб, молоко и еще ряд продуктов, но это не спасло от галопировавшей инфляции. По данным экономистов, в 1994–2000 годах цены в Беларуси росли в среднем на 520% в год.

Впоследствии Лукашенко не раз объявлял инфляции бой, действуя такими же волюнтаристскими методами. Очередное «эпохальное» решение было принято в октябре 2022 года в виде директивы № 10 «О недопустимости роста цен».

«С 6 числа (октября) запрещается всякий рост цен. Запрещается! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается», — такой априори неисполнимый приказ дал тогда правитель.

Цены все равно росли, но не так быстро. Если в 2022 году инфляция составила 12,8%, то в 2023-м — 5,8%, в 2024-м — 5,2%. Однако это достигалось за счет того, что снижалась рентабельность многих предприятий, усиливались экономические дисбалансы, рос инфляционный навес.

Дошло до анекдота: в магазинах не стало сакрального продукта белорусов — картошки.

А тут еще «новая метла» в Нацбанке

Законы рынка все равно берут свое. Правительство, которое в марте возглавил Александр Турчин, имеющий репутацию умеренного рыночника, стало понемногу ослаблять ценовой контроль. Ведь возникший из-за волюнтаризма правителя инфляционный навес надо бы аккуратно снимать.

В апреле на треть сократили список товаров с регулируемыми ценами, исключив сырокопченую колбасу, сливки, торты, зеленый лук, столы, стулья, ковры и пр.

В итоге инфляция ускорилась: за первое полугодие она составила 5,4%, притом что план на год — 5%. В годовом же измерении (к июню 2024 года) потребительские цены выросли и вовсе на 7,3%.

Так что популист Лукашенко встревожился. Но его требования — взаимоисключающие. С одной стороны — кровь из носу обеспечить запланированный рост ВВП, с другой — обуздать цены.

К тому же во главе Национального банка правитель поставил бывшего премьера Романа Головченко, а этот выходец из военпрома выглядит как раз таки адептом нагонки ВВП.

Как отмечает старший научный сотрудник BEROC Анатолий Харитончик, «денежно-кредитная политика Нацбанка трансформируется в сторону большей мягкости (или резистентности к ужесточению), большей толерантности к инфляционным рискам и угрозе сильного перегрева экономики».

Проще говоря, «новая метла» в Нацбанке может разогнать рост цен. Харитончик прогнозирует ускорение инфляции, «которая к концу текущего года — в начале следующего может протестировать двузначный уровень».

Поиски «справедливой цены» напоминают потуги алхимиков

Заметьте: Лукашенко под давлением реалий уже отказался от абсолютно нереалистичной идеи заморозить цены. То есть дезавуировал собственную директиву. С некоторых пор его идефиксом стала «справедливая цена» (или, как сегодня прозвучало, «цена справедливости»). Вывести ее формулу правитель требует от Совмина.

«Нет, у нас телепаются, — возмутился Лукашенко на встрече с Бегловым. — Ну я разберусь, почему телепаются, почему не могут взять типичное хозяйство, где, как я сказал, по цепочке все довольны, и установить этот порог: работайте, как они. Вот и вся регулировка».

Но если бы такая примитивная схема работала, правительство давно бы ее внедрило и в ус не дуло. На деле же поиски «цены справедливости» напоминают тщетные потуги средневековых алхимиков.

Почему Лукашенко с таким упорством раз за разом наступает на грабли ценового регулирования?

Одна из причин — в его неискоренимых антырынчных взглядах, советском образовательном бэкграунде. Например, в мае 2024 года правитель заявил: «Никакого свободного рынка (спрос — предложение) нет и никогда не было. И навязан этот тезис нам Соединенными Штатами. У них экономика держится на бумажках».

Второй момент: этот жестокий авторитарий свято верит в силу принуждения. Он полагает: стоит щелкнуть кнутом, пригрозить наручниками — и подчиненные в блин разобьются, чтобы сделать невозможное возможным. Его рефрены: распустились, нет дисциплины, нужен жесточайший спрос. Вождю режима кажется, что в любой сфере, от козоводства до кино, главное — закрутить гайки.

При этом удушение мирного восстания 2020 года, кажется, еще больше уверило Лукашенко в могуществе грубой силы, возможности эффективно управлять через насаждение страха.

Но и обществом так нельзя управлять вечно. Резьба может сорваться. А уж современную экономику подгонять кнутом — и вовсе дело гиблое.

Насаждается шариковщина

Есть и еще один момент, который заставляет Лукашенко время от времени сечь правительство за «шалости» с ценами. Это сидящий в натуре автократа популизм.

Возможно, правитель и сам в какой-то мере осознает, что его борьба против цен — это бой с ветряными мельницами. Но он все равно хочет выглядеть правым и раз за разом разыгрывает спектакль: нерадивые бояре (министры) подводят справедливого царя, болеющего за народ.

При этом разжигается натуральная классовая ненависть. Ранее в дефиците картошки Лукашенко обвинил «торгашей», устроивших-де заговор: «Бульбы хватало. Где-то придержали, чтобы показать, что президент в ценообразование вмешался <…> А когда он (госконтроль. — А.К.) с наручниками пришел, на стол положил — бульба появилась».

Теперь, на той же встрече с Бегловым, правитель в очередной раз заговорил о необходимости справедливых в его понимании заработков в торговле: «Не так, чтобы на Лазурном Берегу живот греть и получать 70 тысяч долларов в месяц, в то время как 500–700 рублей контролер-кассир в торговле получает. Вот, он — великий хозяин, учредитель. Это справедливо? Это несправедливо».

То есть насаждается шариковщина. Проводится опасная, порочная мысль: вы так бедны потому, что кто-то живет богато. Нужно раскулачить — и будет вам счастье.

Когда-то эту мысль вбивали в головы простых людей большевики. Мы знаем, к чему привел их многолетний эксперимент над страной. Советский Союз развалился прежде всего потому, что проиграл соревнование миру рыночной экономики.

А соседи уходят вперед — без кнута и наручников

Вот Лукашенко твердит: мол, нужно добиваться, «чтобы, придя в магазин, он (простой человек. — А.К.) не чувствовал себя как в музее — посмотрел на «экспонат» и ушел, потому что в кармане нет денег».

Да, но не логичнее ли для этого просто обеспечивать хороший рост доходов?

Надо сказать, что заработки и прочие выплаты растут сейчас в Беларуси довольно впечатляюще. Однако закавыка в том, что это рост нездоровый, поскольку производительность труда повышается медленнее. И эти ножницы, возникающие в немалой степени из-за популизма властей, тоже закладывают под экономику бомбу.

Между тем ВВП на душу населения в Беларуси растет заметно медленнее, чем в соседних странах ЕС. За последние десять лет, по данным BEROC, среднегодовой рост этого показателя составил в Беларуси 0,9%, в то время как в Латвии — 2,9%, в Литве — 3,3%, в Польше — 4,0%.

При этом инфляция в перечисленных соседних странах, напротив, заметно ниже, чем в Беларуси. Хотя там главы государств наручниками министрам не угрожают и вывести формулу «справедливой цены» не требуют.

Ну а в родной диктатуре, похоже, назревает очередная порка правительства. Глава режима, рулящий экономикой с грациозностью слона в посудной лавке, снова хочет предстать перед электоратом в белом пальто.

Александр Класковский, «Позiрк»

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