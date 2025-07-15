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У Путина есть план на ближайшие 60 дней

  • Александр Коваленко
  • 15.07.2025, 10:46
  • 1,736
У Путина есть план на ближайшие 60 дней
Александр Коваленко

Бредовая идея не реализуема от слова «совсем»

В течение 60 дней ожидается большое наступление России, цель которого — полностью оккупировать Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Об этом, по версии издания Axios, Путин заявил в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

То, о чем сказал Путин Трампу, не реализуемо от слова «совсем». Форсировать Днепр? Захватить Запорожье? Закрыть всю Донецкую область? Армия, которая сточила зубы о Часов Яр? Армия, которая на Покровск год уже, как готовит наступление? Армия, которая разбила лоб о Волчанск и стертый с лица земли населенный пункт Юнаковку?

Следует понимать, что если описываемое Axios и вправду прозвучало из уст Путина, а я в этом не сомневаюсь, ведь он и вправду очень часто высказывает бредовые идеи, то это была попытка восхитить и доминировать над Трампом. Мол, меня не остановить. Вот сейчас будет очередное мега-эпическое наступление, и я позахватываю все, что только захочу, поэтому я доминирую — я хозяин положения.

Разумеется, с Дональдом Трампом такой тон разговора, особенно с учетом того, что президент США себя настойчиво позиционировал как миротворца, недопустим. Я даже не удивлюсь, что именно такая борзость питерской шпаны его больше всего и взбодрила.

Нужно пояснять, что у российских оккупационных войск нет возможности проводить такие общевойсковые операции с соответствующими результатами.

Александр Коваленко, nv.ua

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