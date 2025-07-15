BBC: Американский «пряник» уже сменился «кнутом»
- 15.07.2025, 10:51
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Кремль рано радовался.
Президент США Дональд Трамп в Белом доме заявил о новых поставках оружия Украине за счет европейских союзников и пригрозил ввести дополнительные тарифы против России, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).
Российский фондовый рынок в понедельник, 14 июля, отреагировал ростом — индекс Московской биржи поднялся на 2,7%.
Такой оптимизм объясняется тем, что Москва опасалась более жестких мер. Например, вторичные тарифы, затрагивающие торговых партнеров России, вступят в силу лишь через 50 дней, что дает Кремлю время для маневра и возможных отсрочек.
Тем не менее заявление Трампа сигнализирует о более жестком курсе США по отношению к Москве и выражает недовольство президента США тем, что Путин не готов подписать мирное соглашение по Украине.
С момента возвращения в Белый дом Трамп неоднократно подчеркивал, что прекращение войны в Украине — один из его внешнеполитических приоритетов. В марте Россия формально поддержала инициативу о перемирии, но выдвинула условия: прекращение военной помощи Киеву и остановка мобилизации в Украине. По мнению Москвы, война — это ответ на угрозы со стороны НАТО и «коллективного Запада», а не результат российской агрессии.
Администрация Трампа долгое время пыталась уговорить Кремль дипломатией, но в Москве, похоже, решили, что время работает на них. Однако новые шаги Вашингтона, включая усиление военной поддержки Украины, показывают, что «пряник» сменилась «кнутом».