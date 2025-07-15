Зачем нужно тереть авто фольгой? 1 15.07.2025, 10:48

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Интересный метод решит распространенную проблему.

Поверхностные царапины на автомобиле - большая проблема многих водителей. Профессиональный ремонт стоит целое состояние, но улучшить ситуацию можно самостоятельно.

Чем можно убрать царапины с авто

Эксперты по ремонту автомобилей Bumper утверждают, что использование уксуса и алюминиевой фольги может уменьшить поверхностные царапины на автомобиле, пишет express.co.uk.

Эксперты отмечают, что это «простое» домашнее средство, которое может улучшить внешний вид царапин за считанные копейки.

Как убрать царапину фольгой и уксусом

Сначала очистите поцарапанный участок мылом и водой, чтобы удалить любую грязь, промойте водой, а затем высушите чистой тканью или полотенцем.

Отрежьте кусок фольги, достаточно большой, чтобы покрыть поцарапанный участок, и окуните его в уксус. Нужно, чтобы фольга была пропитана.

Осторожно потрите фольгой царапину небольшими круговыми движениями.

Если царапина все еще видна, вы можете повторять процесс, пока не будет достигнут желаемый результат.

«Научная основа этого метода заключается в том, что кислый уксус высвобождает ионы алюминия, тогда как фольга действует как мягкий абразив. Этого достаточно, чтобы отполировать поверхностную царапину, но недостаточно, чтобы повредить окружающее лакокрасочное покрытие, если вы будете осторожны», - подчеркнули эксперты.

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