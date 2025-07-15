В Жлобине заметили на улице холодильники с книгами 15.07.2025, 11:02

Что это такое?

В Жлобине Гомельской области на одной из улиц заметили три старых холодильника, в которых обычно в магазинах и уличных торговых точках продают охлажденные напитки. Однако содержимое этих холодильников может удивить: вместо баночек с газировкой на полках в них разложены книги, пишет «Телеграф».

Оказалось, что это площадка для «уличной библиотеки», которая работает по принципу буккроссинга: книгу может взять почитать любой желающий, причем для этого не требуется никакой регистрации, в отличие от классической библиотеки. Более того, книгу совсем не обязательно возвращать, а вполне можно оставить себе. Но есть одно условие — взамен на полку уличной библиотеки нужно принести другую книгу.

«Взял одну книгу — принеси две взамен. А три еще лучше», — гласит надпись на одном из холодильников, переоборудованных в книжные шкафы и выкрашенные в яркие летние цвета.

Буккроссинг (от англ. bookcrossing — «перекрестный обмен книгами») — это международное движение, основанное по принципу «отпусти книгу на свободу», чтобы ее могли прочитать другие люди. Инициаторы движения даже запустили сайт, на котором предлагают регистрировать книги, отпускаемые в «свободное плавание» по принципу послания в бутылке. Каждой книге присваивается особый код, по которому можно отследить ее путешествие по рукам.

Впрочем, во многих городах буккроссинг работает и без всякой регистрации по принципу публичных открытых библиотек: почитал — дай другому.

Судя по комментариям, идея зрителям, ранее не знакомым с движением буккроссинга, пришлась по душе.

«Крутая инициатива!», — написал один из зрителей.

«Какие молодцы. В парках такого не хватает!!!!!» — предложила расширить географию уличных библиотек другая пользовательница.

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