В Жлобине заметили на улице холодильники с книгами
- 15.07.2025, 11:02
Что это такое?
В Жлобине Гомельской области на одной из улиц заметили три старых холодильника, в которых обычно в магазинах и уличных торговых точках продают охлажденные напитки. Однако содержимое этих холодильников может удивить: вместо баночек с газировкой на полках в них разложены книги, пишет «Телеграф».
Оказалось, что это площадка для «уличной библиотеки», которая работает по принципу буккроссинга: книгу может взять почитать любой желающий, причем для этого не требуется никакой регистрации, в отличие от классической библиотеки. Более того, книгу совсем не обязательно возвращать, а вполне можно оставить себе. Но есть одно условие — взамен на полку уличной библиотеки нужно принести другую книгу.
«Взял одну книгу — принеси две взамен. А три еще лучше», — гласит надпись на одном из холодильников, переоборудованных в книжные шкафы и выкрашенные в яркие летние цвета.
Буккроссинг (от англ. bookcrossing — «перекрестный обмен книгами») — это международное движение, основанное по принципу «отпусти книгу на свободу», чтобы ее могли прочитать другие люди. Инициаторы движения даже запустили сайт, на котором предлагают регистрировать книги, отпускаемые в «свободное плавание» по принципу послания в бутылке. Каждой книге присваивается особый код, по которому можно отследить ее путешествие по рукам.
Впрочем, во многих городах буккроссинг работает и без всякой регистрации по принципу публичных открытых библиотек: почитал — дай другому.
@evgenirum Буккросінг у Жлобіне. Як вам ідэя? #беларусь #беларускаямова #пабеларуску #беларус #жлобін #жлобин #жлобинбеларусь #жлобин_беларусь #zhlobin #гомельскаяобласть ♬ оригинальный звук - Яўген Румянцаў
Судя по комментариям, идея зрителям, ранее не знакомым с движением буккроссинга, пришлась по душе.
«Крутая инициатива!», — написал один из зрителей.
«Какие молодцы. В парках такого не хватает!!!!!» — предложила расширить географию уличных библиотек другая пользовательница.